Yannis Morin avant CCRB - Limoges : "Notre priorité reste la qualification pour les playoffs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Le Champagne Châlons-Reims Basket souhaitait passer un cap cette saison. Mais après 23 journées, et malgré un bon début de saison (5 victoires en 9 matchs), l'équipe de Cédric Heitz ne compte que 8 victoires. Ce vendredi soir, après deux semaines et demi sans rencontre, la formation marnaise reçoit Limoges, le 8e, qui compte 3 victoires d'avance. A 11 journées de la fin, et alors que le premier relégable n'a qu'une victoire de retard (en plus d'avoir le point-average), les joueurs continuent de regarder devant.

"Je sens que notre priorité reste la qualification pour les playoffs, assure le pivot Yannis Morin dans L'Union. Certes, nous ne sommes pas très bien classés mais nous ne sommes pas très loin non plus en nombre de victoires. Tout est encore possible."

Durant la trêve, le Martiniquais a changé de statut puisqu'il était partenaire d'entraînement en équipe de France masculine. De quoi engranger de l'expérience.

"C'est une belle expérience, durant laquelle on apprend à être plus minutieux sur les détails du jeu et, sur une petite durée, à savoir bien jouer le plus vite possible."

Entre-deux à 20h ce vendredi soir au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Châlons-en-Champagne.