Yohan Choupas passe de Monaco à Lille

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Poste 2-1, Yohan Choupas (1,93 m, 21 ans) part s'émanciper à Lille, en Pro B, après trois saisons passées au niveau supérieur.

Sorti du Pôle France en 2018, l'arrière shooteur a rejoint l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. Là-bas, il a cumulé les entraînements des professionnels et les matches en Espoirs, rentrant à l'occasion en Jeep ELITE (4 minutes sur 15 matches en U19 puis 13 minutes sur 17 rencontres en U20). De plus, il a effectué quelques rencontres avec Tarbes-Lourdes, en Nationale 1, grâce à une licence AS. A l'été 2020, il est parti rejoindre l'AS Monaco qui avait besoin de joueurs formés localement (JFL) et a la propension à responsabiliser des joueurs surprises ces dernières années. Avec la Roca Team, il a participé à 19 matches de Jeep ELITE (1,7 point en 7 minutes) et 10 autres d'EuroCup (2,5 points et 1,3 rebond en 11 minutes), compétition qu'il a d'ailleurs remporté. Toutefois, responsabilisé sur la fin de saison lorsque le staff a mis les cadres au repos, il est resté discret dans ses performances. A Lille, il va réellement avoir sa chance et va pouvoir passer un cap.

Le club, après avoir prolongé Louis Rucklin, s'appuie sur la jeunesse aux côtés de Thomas Hieu-Courtois, joueur désormais confirmé en Pro B, et Jean-Victor Traoré, qui devient la figure emblématique du LMB avec le départ à la retraite de Nicolas Taccoen.

Le nouvel entraîneur Maxime Bézin s'est exprimé sur la venue de Yohan Choupas :