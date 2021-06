Zachery Peacock a choisi de revenir à Bourg-en-Bresse

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Alors que l'incertitude régnait encore dimanche, au soir de la victoire à Monaco, la JL Bourg va pouvoir récupérer Zachery Peacock. Rentré le mardi 1er juin à Miami afin d'être auprès de sa famille pour une terrible épreuve, la mort de son petit frère, le capitaine de la JL Bourg a finalement effectué un choix fort : celui de revenir terminer la saison avec ses coéquipiers. Il est ainsi attendu ce vendredi matin dans l'Ain.

Pour cause de septaine sanitaire, le Floridien ne pourra pas participer au dernier match de la saison régulière lundi contre Strasbourg. Il devrait néanmoins retrouver la SIG le 20 ou le 21 juin en quart de finale.

"J'espère pouvoir compter sur lui pour les playoffs", a déclaré Savo Vucevic. "Cependant, je ne peux pas promettre qu'il va jouer car je ne sais pas dans quel état il va revenir. Néanmoins, c'est un bon signe qu'il ait choisi de rentrer. Connaissant Zack, j'ai une petite idée mais je ne vais pas anticiper. Quand il sera là, il me dira quelle est sa situation, comment il se sent, ce qu'il compte faire. Quoiqu'il arrive, je respecterai sa décision."

De quoi laisser la perspective d'une dernière représentation du meilleur joueur de l'histoire de la JL Bourg devant le public d'Ékinox. En cas de victoire lundi, la Jeu terminera quatrième et aura donc droit à un match "bonus" à domicile en quart de finale. En attendant, en compagnie d'autres glorieux anciens sur le départ (Savo Vucevic, Zack Wright, Danilo Andjusic), il fera l'objet d'une cérémonie d'une heure après la réception de la SIG le 14 juin. De quoi laisser tout le loisir aux supporters bressans de rendre l'hommage à Zachery Peacock qu'il mérite pour ses six années passées en Bresse, ponctuées d'une Leaders Cup Pro B, d'un titre de champion de France Pro B, de deux trophées de MVP et d'une trace indélébile dans la légende du club.