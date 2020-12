Zachery Peacock a passé la deuxième mi-temps à l'hôpital : "plus de peur que de mal"

Victime d'un gros coup en fin de première mi-temps mardi contre Le Mans (98-78), Zachery Peacock était introuvable tout au long de la seconde période : ni sur le parquet, ni sur le banc. Interrogé dans le cadre de « La Récup' », Frédéric Sarre a donné des nouvelles rassurantes. L'ancien MVP de Jeep ÉLITE a été immédiatement envoyé à l'hôpital mais il a terminé la soirée chez lui, suite à des examens ayant écarté tout risque de nouveau pneumothorax après celui subi en avril 2018 qui avait tronqué sa fin de saison.

« Tout va bien, il y a plus de peur que de mal en fin de compte. Il a soi-disant reçu un coup au niveau de la poitrine et on ne savait pas si c'était le coup qui lui faisait mal ou si ça avait déclenché un pneumothorax, au vu de son passé. Il y a deux ans, un choc très violent dans le sternum à Cholet lui avait entraîné un décollement de la plèvre. Par sécurité, les sapeurs-pompiers l'ont amené à l'hôpital de Bourg, il a passé des examens et il est ressorti. Toutes les grosses inquiétudes ont été écartées suite aux examens mis en place par l'hôpital de Fleyriat. »