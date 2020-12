Zvezdan Mitrovic : "Ce contexte favorise les surprises"

Ce dimanche, l'AS Monaco joue chez l'Elan Béarnais en match en retard de la 4e journée de Jeep ELITE. Invaincu en championnat depuis début octobre, la Roca Team espère poursuivre sa série de 4 victoires. Mais son entraîneur Zvezdan Mitrovic se méfie de l'équipe adverse, comme il l'avoue sur le site Internet de son club :

"Pau est une équipe collectivement solide de notre championnat, qui possède de la taille et aussi de belles individualités, comme Sanford, Cornélie, Lesca.. Le nouveau meneur, Bibbins, a affiché de grosses stats en Pologne. Il faudra être vigilant. Les deux équipes sont dans la même problématique, trouver le rythme après la coupure. Ce contexte favorise les surprises, des équipes avec des hauts et des bas. Nous allons tenter de faire au mieux pour poursuivre notre progression."

Pour parvenir à l'emporter, l'ASM va notamment s'appuyer sur son pivot Mathias Lessort qui retrouve le Palais des Sports où il a brillé la semaine dernière avec l'équipe de France :

"Nous avons à coeur de poursuivre notre série en championnat, commente ce dernier. Le calendrier, les coupes, ce sont des aspects que nous ne maîtrisons pas. Le but est de faire le meilleur job possible dans ces conditions. Nous sommes une équipe ambitieuse et nous voulons le montrer à chaque sortie."