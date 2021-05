Zvezdan Mitrovic : "Dijon est l'équipe qui pratique le meilleur basket du championnat"

Après avoir repris les affaires courantes en Jeep ELITE avec une victoire de 53 points contre le BCM Gravelines-Dunkerque, l'AS Monaco se déplace chez son dauphin, la JDA Dijon. Sans doute remontés après leur contre-performance à Pau et, plus tôt, leur défaite en finale de Coupe de France face à l'ASVEL, les joueurs de Laurent Legname voudront prouver qu'ils sont capables de faire tomber des grosses cylindrées comme ils l'ont fait régulièrement ces dernières années.

La Roca Team a bien conscience de l'état d'esprit dans lequel risque d'être son adversaire et compte faire déjouer le collectif bourguignon, que Zvezdan Mitrovic trouve si huilé :

Pour l'arrière de l'AS Monaco Abdoulaye Ndoye, il n'est pas question d'un relâchement après la victoire en EuroCup. Surtout quand un match présente bien des enjeux :

"Nous sommes des compétiteurs, on a toujours faim de victoire. C'est un match important pour nous, on veut protéger notre première place. On a joué et battu Dijon en début de saison à la maison, mais il n'y avait pas Holston. On est sur une bonne dynamique, on va essayer de mettre encore beaucoup d'intensité."