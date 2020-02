Zvezdan Mitrovic : "Dijon mérite plus que nous"

Après deux rencontres très abouties contre Strasbourg et les Metropolitans, l'ASVEL a butté sur la défense de Dijon en finale de la Leaders Cup de Jeep ELITE ce dimanche (défaite 77-69). Les Rhodaniens, sans jamais être distancés, ont été menés quasiment toute la rencontre. Mais même s'ils sont parvenus à passer devant furtivement dans le troisième (48-49) et quatrième quart-temps (55-53), Dijon a toujours trouvé des solutions pour reprendre le dessus. Devant la presse après la rencontre, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic ne pouvait que reconnaître la supériorité bourguignonne sur cette rencontre.

"Dijon mérite plus que nous. On a pu voir beaucoup d'émotion de leur côté à la fin du match. Ils voulaient vraiment ce match et gagner le trophée. Bien sûr, nous aussi on le voulait, mais Dijon a montré un plus haut niveau d'énergie pour nous battre. Sur la pression défensive, c'est normal pour un match comme ça, sans panier facile, sans aucun tir ouvert. Notre entame a été catastrophique. On a haussé notre niveau d'énergie pour revenir dans le match et à la pause, le résultat était super parce que Dijon avait beaucoup mieux joué et on était seulement à -4 [...]. Dijon a très bien joué et à la fin du match, ça appartient aux joueurs, ce sont eux qui décident. Quand je regarde les stats, tout est à peu près équivalent. David Holston, le meilleur joueur de la saison dernière, a pris ses responsabilités et a scoré ces six points sur deux paniers très difficiles, deux tirs contestés. Je le félicite pour ça et Dijon mérite son trophée, pas uniquement sur ce match mais les deux précédents aussi. Le match de la veille face à Monaco, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir depuis que je suis en France. Pour Dijon, c'est la récompense d'années de travail. J'ai beaucoup de respect pour Dijon et le travail de mon collègue. Ils méritent, à 100%."