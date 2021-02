Zvezdan Mitrovic : "Je considère Monaco comme ma deuxième maison"

Après deux saisons à l'ASVEL, Zvezdan Mitrovic est revenu à l'AS Monaco l'été dernier. Le technicien monténégrin s'était fait connaître sur place, entre 2015 et 2018, avec un titre en Pro B et trois Leaders Cup remportées, notamment. Sur le site Internet de son club, il s'exprime sur son bonheur de travailler pour ce club mais aussi de vivre sur place.

Malgré la saison compliquée, crise sanitaire oblige, la Roca Team est première en Jeep ELITE ainsi que de son groupe au Top 16 de l'EuroCup. Une situation qui le rend forcément très heureux, surtout que le budget du club a été réduit en 2020.

"Pour être honnête, on ne s’attendait pas à ça mais c’est très bien. On est en bonne forme en ce moment, surtout en EuroCup où l’on a fait du très bon travail. En JeepElite, on a seulement disputé neuf matches, c’est un peu plus compliqué de juger malgré notre première place. Bon… C’est bien, mais ce n’est que neuf matches. C’est difficile en championnat, surtout que l’on joue avec un effectif réduit, on a peu de joueurs. La satisfaction est en EuroCup, cette saison on a vraiment fait du bon travail. Battre l’Unicaja ou la Joventut, ce n’est pas rien. Ce n’était une surprise pour moi, mais pas que. Des collègues ou des amis m’ont félicité et étaient encore plus étonnés. (rires)"