Zvezdan Mitrovic : "Je suis sous contrat à l'ASVEL"

Alors que son départ à l'ASVEL est annoncée, même s'il lui reste un an de contrat, Zvezdan Mitrovic, comme son entourage, affirme ne rien savoir d'une éventuelle rupture de contrat anticipée. C'est le discours qu'il a tenu, pour la première fois publique, lors d'un entretien donné à L'Equipe. Il réfute aussi toute signature au Bayern Munich.

"J'ai entendu qu'on m'annonçait même au Bayern Munich ou je ne sais où. (Il rit.) Je suis sous contrat à l'ASVEL. Il y a moins de deux semaines, nous avons eu une réunion en visioconférence avec Tony (Parker), (Nicolas) Batum, T.J. (Parker) et tout le staff, (François) Lamy, etc. Nous avons parlé du recrutement, sachant que nous avons pas mal de joueurs toujours sous contrat. Mais c'est tout...

[...] On a parlé de l'effectif, mais personne n'a évoqué la question de mon contrat, d'une remise en cause, d'une annulation ou de choses de ce genre. C'était il y a deux semaines et depuis je n'ai parlé à personne de ma situation à l'Asvel ou d'un nouveau club. Je n'ai eu de problèmes avec personne à Lyon, comme à l'ASVEL, bien au contraire. J'ai signé il y a deux ans à l'ASVEL et j'y suis encore, je n'aime pas ces rumeurs. J'attends simplement le signal pour rentrer à Lyon."