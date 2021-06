Zvezdan Mitrovic : "Nous serons seulement outsiders en demi-finales face à Dijon"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lundi soir, l'AS Monaco menait d'un petit point (40-39) à la mi-temps contre la JL Bourg dans son quart de finale de phases finales. Et puis, la Roca Team a remis les ingrédients qui ont fait son succès ces dernières années, et plus particulièrement cette saison. Avec de l'agressivité, de l'intensité et de l'impact physique, les joueurs de la Principauté ont fait exploser les Bressans pour prendre le large et s'imposer 91-72. Un succès acquis devant une salle Gaston Médecin chaleureuse.

"Nous irons à Rouen sans pression"

"Je suis heureux car il y avait beaucoup d’émotions et de partage avec nos supporters ce (lundi) soir. Il y avait ce manque en EuroCup, alors que notre saison était folle, incroyable", a avoué Zvezdan Mitrovic après la rencontre. Ce match était aussi l'occasion pour Mathias Lessort et Ibrahima Fall Faye de bien finir l'année avant de rejoindre leur équipe nationale et de ne pas disputer le Final Four, à commencer par la demi-finale de ce jeudi contre Dijon. "Au Final Four, avec les absences très importantes de Mathias (Lessort) et Ibou (Fall), nous serons seulement outsiders en demi-finaleS face à Dijon, une très bonne équipe de la JDA menée par un coach (Laurent Legname) qui aurait autant mérité ce trophée de coach MVP cette saison pour son parcours en championnat. Nous irons à Rouen sans pression dans ces conditions."

Car sur ce match, Zvezdan Mitrovic a reçu son troisième trophée de coach de la saison des mains d'Albert II, le prince de Monaco. "Mon trophée est un grand honneur et je souhaite le dédier à mes joueurs et à mon staff, la réussite d’une équipe, ça ne peut être qu’un ensemble, avec une bonne organisation derrière", a-t-il commenté, modestement.