Zvezdan Mitrovic (Monaco) : "Chalon a les atouts pour punir n’importe qui"

Ce samedi à partir de 17h, l'AS Monaco affronte l'Elan Chalon à domicile pour la cinquième journée de Jeep ELITE. Si les Bourguignons n'ont pas réalisé un bon début de saison, ils restent sur une victoire contre Orléans (83-80) et ont du potentiel. C'est en tout cas ce qu'affirme le coach de la Roca Team Zvezdan Mitrovic sur le site Internet de son club :

"Vu les joueurs qui composent l’effectif de l’Elan, on ne peut pas se relâcher car c’est une équipe qui a les atouts pour punir n’importe qui, même s'il manque encore Sean Armand. Le joueur israélien Rafi Menco est un très bon ailier. Myers, Hesson, Camara, Ndoye, Sim, on connait leurs qualités et encore plus bien sûr la puissance de Eric Buckner qui a fait les beaux jours de la Roca Team et que j'ai eu comme pivot à l'ASVEL. Pour nous, il faut continuer notre progression et garnir notre colonne de victoires en championnat. Nous restons sur un bon match contre Anvers, il est important de conserver cette dynamique. Vous savez comme j'insiste à chaque fois sur les valeurs de défense et de collectif. Julien Espinosa est un coach ami, il a fait de l’excellent travail la saison passée pour redresser l’Elan. Je serai heureux de le retrouver comme à chaque fois."