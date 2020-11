Zvezdan Mitrovic (Monaco) : "Mes joueurs ont fait le match qu’il fallait"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sérieux d'entrée mais surtout sur tout le long de la rencontre, l'AS Monaco s'est imposée 86 à 59 contre le Limoges CSP ce samedi soir en match avancé de la 14e journée de Jeep ELITE. Après sa victoire contre la JDA Dijon, l'équipe de Zvezdan Mitrovic a montré qu'elle avait tout de la meilleure équipe du championnat. Un avis partagé par le coach vaincu, Mehdy Mary. L'entraîneur de la Roca Team, Zvezdan Mitrovic, était bien entendu satisfait. Sans non plus déborder d'émotions.

"Les gens à ta télé ont pu voir de belles actions, mes joueurs ont fait le match qu’il fallait. C’est une rencontre qui bien sûr n’aurait pas eu la même saveur devant une salle pleine. Mon équipe a mis l’intensité nécessaire face à une équipe de Limoges que je respecte."

Les deux dernières recrues, Rob Gray et Nikola Rebic, ont apporté leur pierre à l'édifice. Si les qualités du premier sont connues en France, après ses expériences à Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois, le second est une découvert pour le grand public. "Il n’avait pas joué depuis mars, il s’intègre vite dans le collectif, comme Zvezdan Mitrovic, qui enchaîne sur le programme à venir, avec une trêve internationale et un calendrier encore inconnu pour la suite de la saison.