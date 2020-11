Zvezdan Mitrovic réclame 1,09 million d'euros à l'ASVEL

Licencié en fin de saison dernière alors qu'il lui restait encore un an de contrat, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic a saisi les prud'hommes pour dénoncer une rupture de contrat abusive. Selon L'Equipe, le conseil des prud'hommes de Lyon va le recevoir en compagnie de l'ASVEL pour une conciliation le 21 février 2021. Son avocat Maitre Xavier Le Cerf réclame une indemnité de 1,09 million d'euros au club rhodanien.

Zvezdan Mitrovic a également livré un entretien dans L'Equipe où il revient sur ce départ.

"D'abord, dites-vous bien que je ne me réjouis pas des défaites de l'ASVEL. Mais quand l'ASVEL perd des matches, certains commentaires sur Internet montrent une photo de moi souriant comme si j'étais heureux. Je trouve ça catastrophique (pour l'image de l'ASVEL). J'ai passé un an et demi parfait à Villeurbanne, j'ai eu d'excellentes relations avec les joueurs, même avec Antoine Diot à qui j'avais dit qu'il aurait son heure en playoffs, avec les gens du staff, du management, et même avec le président je n'ai eu aucune mauvaise parole... Franchement, en un an et demi, j'ai eu un seul problème, c'est avec le manager (François Lamy, conseiller du président) et ça a duré quinze minutes. Ce n'était rien du tout, mais c'est le seul dont je me souvienne."