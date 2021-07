Zvezdan Mitrovic rempile pour trois saisons supplémentaires à Monaco

Élu coach de l'année en EuroCup et en Jeep ELITE, Zvezdan Mitrovic (51 ans) a prolongé, comme attendu, son contrat de trois saisons supplémentaires avec l'AS Monaco annonce le site officiel. Alors que le club de la Principauté va découvrir l'EuroLeague, le technicien monténégrin va lui vivre sa 2e campagne après avoir vécu celle de l'ASVEL en 2019/20. "Coach Z", qui a mené le club azuréen à la victoire finale en EuroCup, est ainsi lié à la maison rouge et blanche jusqu'en 2024.

« Après cette saison totalement inoubliable et la qualification en Euroligue, il était logique et naturel pour moi de continuer avec la Roca Team. Il est vrai que j’ai reçu des offres de différentes équipes, des offres supérieures d’un point de vue financier mais mon parcours à Monaco a dépassé le cadre du travail. Il y a autre chose, une dimension supérieure, c’est un peu comme une maison que nous avons construit tous ensemble avec les dirigeants et toutes les composantes du club. On a commencé par poser les fondations en Pro B, nous avons travaillé, nous avons grandi, on a commencé à avoir des rêves, on a gagné des choses. On a connu des peines aussi, mais nous n’avons jamais cessé de bâtir et d’y croire jusqu’à cette saison incroyable, ce titre en EuroCup et cette qualification en Euroligue. Sincèrement, au fond de moi je ne me voyais pas partir avec devant nous un challenge aussi énorme à relever… Quand les choses vont de soi et paraissant naturelles, il ne faut pas trop réfléchir. Signer 3 ans est le signe d’une volonté commune de lier nos destins encore quelque temps et cela compte beaucoup » a-t-il réagi sur le site officiel.