+61 : Le Pôle France écrase le Maccabi Tel-Aviv pour son deuxième match au NGT

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après sa défaite contre Mega Mozzart à l'entame du Next Generation Tournament, le tournoi U18 de l'EuroLeague, le Pôle France s'est repris face au Maccabi Tel-Aviv... et de quelle manière ! Les joueurs de Lamine Kebe se sont imposés de 61 points, 107 à 46. Après un quart-temps, ils menaient déjà 37 à 8. La différence physique et athlétique était abyssale entre les deux formations. A la pause, l'ailier-fort Maël Hamon-Crespin en était à 30 d'évaluation en... 11 minutes de jeu. Il a fini à 25 points à 9/12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 34 d'évaluation en 16 minutes.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Le Pôle France peut encore terminer premier du groupe A, si le Real Madrid bat Mega Mozzart Belgrade ce jeudi et que le Pôle France s'impose à son tour face au Real Madrid, avec un écart conséquent pour avoir le meilleur point-average particulier. Ce mercredi, le Real Madrid s'est imposé 93-66 contre le Maccabi Tel-Aviv.