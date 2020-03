[Vidéo] Entretien avec Juhann Begarin, le prospect NBA du Paris Basketball

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'été dernier, l'arrière Juhann Begarin (1,96 m, 17 ans) a fait le choix de quitter le Pôle France avec un an d'avance pour passer professionnel et rejoindre le Paris Basketball. Le petit frère de Jesse Begarin (Châlons-Reims) continue sa formation en Pro B sous les ordres de Jean-Christophe Prat. Utilisé 17 minutes en moyenne, le Guadeloupéen tourne à 4,8 points à 44,3% de réussite aux tirs (dont 28,8% à 3-points), 2,1 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,3 balle perdue et 1,6 faute provoquée pour 5,3 d'évaluation.

En parallèle, ce prospect NBA participe à des événements mondiaux réunissant les meilleurs potentiels de sa tranche d'âge. Il a notamment été à Chicago en février afin de prendre part au Basketball Without Borders (BWB) Global Camp.

Il a raconté son parcours, son choix de jouer en Pro B et son expérience au BWB Global Camp à RMC Sport. Un entretien que nous permet de voir le Paris Basketball.