[Vidéo] Les highlights de Rayan Rupert, Noah Penda et Zacharie Perrin au NGT de Varèse

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

L'internaute orléanais "tom16" publie régulièrement des faits saillants de joueurs sur son compte Twitter. Ce lundi, il a mis en avant trois U18 français qui se sont montrés sous un beau jour au Next Generation Tournament de Varèse remporté par le Pôle France dimanche dernier. Les voici :

Zacharie Perrin (2,07 m, 17 ans)

Le joueur d'Antibes a été élu MVP de l'événement avec sa formation bâtie pour ce tournoi (Next Generation Team Varèse). Poste 4 gaucher avaleur d'espace et doté d'un bon tir, le Franc-Comtois a connu une poussée de croissance tardive. Privé de championnat en 2020-2021 car dans un centre de formation d'un club de Pro B, il a pu exposer son nouveau corps et sa progression au cours de la saison en cours. En U18 ELITE, il a notamment réalisé un carton monumental en première phase contre l'ASVEL (35 points, 27,8 points par match). En Espoirs Pro B, il surdomine (21,8 points, 11,1 rebonds et 3 passes décisives pour 26,1 d'évaluation en 29 minutes de moyenne). La logique voudrait qu'Antibes l'intègre à temps plein à son groupe professionnel en 2022-2023, aux côtés de Ludovic Negrobar.

Rayan Rupert (2,00 m, 17 ans)

Il est tout simplement le plus gros prospect français de la génération 2004 avec Victor Wembanyama. S'il n'a pas terminé le NGT de Varèse dans le cinq idéal du tournoi, il était le joueur phare de l'équipe. Arrière doté d'une immense envergure, de plus en plus solide physiquement, le Sarthois a comme objectif de passer professionnel cet été, après avoir amené l'équipe de France U18 masculine au titre européen. Si son nom revient régulièrement à Paris, rien ne serait encore fait et d'autres formations sont sur le coup.

Noah Penda (1,96 m, 17 ans)

Né en tout début d'année 2005, Noah Penda a déjà un corps très avancé pour s'exprimer au milieu des adultes, ce qui lui permet d'être déjà efficace en Nationale 1 masculine et lui a permis de dominer au cours du week-end dernier, au point d'être retenu dans le cinq du tournoi. Extérieur polyvalent (10,8 points à 45,3% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 2,5 rebonds en 29 minutes), il est très présent défensivement (2,4 interceptions et 1,1 contre !). Reste à travailler sur son tir extérieur. Il devrait passer professionnel avec un an d'avance cet été. Des clubs, comme l'Elan béarnais, sont évidemment intéressés.