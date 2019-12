[Vidéo] Outre-mer la 1ère présente Rayan Rupert

JEUNES

Crédit photo : OutreMer la 1ère

Parmi les gros potentiels de la génération 2004 française, il y a Victor Wembanyama, Melvin Ajinça mais aussi Rayan Rupert. Le fils de Thierry et frère d'Iliana est entré au Pôle France avec un an d'avance, à l'été 2018. Récemment, il a été convoqué en équipe de France U16 masculine pour un stage à l'INSEP du 8 au 10 janvier prochain. "Outre-mer la 1ère" est allé à la rencontre de ce meneur de jeu, décrit comme un "late bloomer" du fait d'une arrivée à maturité physique plus tardive que la moyenne.