ANG : l'ASVEL facile vainqueure de Valence

Crédit photo : Miguel Angel Polo

Battus en ouverture de l'Adidas Next Generation Tournament par Badalone, les U18 de l'ASVEL se sont bien ressaisis en l'emportant facilement contre Valence (94-66), ce lundi 28 décembre. Appliquée d'entrée (28-18, 10'), la troupe de Pierre Parker menait déjà de seize unités à la mi-temps (49-33, 20').

Au retour des vestiaires, les Villeurbannais n'ont pas baissé la garde, à l'image de Killian Malwaya (24 points à 8/14 points et 3 rebonds pour 25 d'évaluation) et de Kymany Houinsou (14 points à 5/11 aux tirs, 8 rebonds et 8 passes pour 24 d'évaluation). Un peu plus adroits que la veille derrière l'arc (6/24), ils ont surtout été plus en réussite aux lancers francs (20/28).

L'ASVEL rejouera dès ce soir contre Malaga, à 20 heures alors que Nanterre, battu par Gran Canaria puis Ulm, essayera de décrocher sa première victoire contre Barcelone, à 14 heures.

