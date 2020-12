ANGT : l'ASVEL battue sur le fil par Malaga

JEUNES

Crédit photo : Miguel Angel Polo

Faciles vainqueurs de Valence ce lundi 28 décembre en début d'après-midi, les U18 de Lyon-Villeurbanne n'ont pas réussi à enchaîner contre Malaga (70-66). La troupe de Pierre Parker, repassée devant dans le money-time sur un tir d'Hugo Desseignet (63-62, 38'), a mal maîtrisé la fin de rencontre.

Menés à la mi-temps (35-29, 20'), Kenny Kasiama (16 points à 4/9 aux tirs et 7 rebonds pour 18 d'évaluation) et l'ASVEL n'ont pas su réellement inverser la tendance. Cible de la défense espagnole, Kymany Houinsou a tout de même eu un volume de jeu considérable (5 rebonds et 5 passes), malgré sa maladresse (16 points mais à 7/20 aux tirs).

L'ASVEL jouera donc la 5e place mardi contre Gran Canaria alors que Nantere, largement battu par Barcelone, affrontera Valence pour la 7e place. Les horaires restent encore à déterminer.

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre