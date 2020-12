ANGT : l'ASVEL craque contre Badalone

JEUNES

Crédit photo : Miguel Angel Polo

Après la défaite de Nanterre en début d'après-midi, les U18 de Lyon-Villeurbanne ont eux aussi été battus par Badalone (67-57) pour leur premier match à l'Adidas Next Generation (ANGT) de Valence, ce dimanche 27 décembre.

Pourtant bien en jambes à l'entame (18-13, 10'), les protégés de Pierre Parker ont totalement déjoué dans le deuxième quart-temps (31-24, 20'), avec seulement six points marqués en dix minutes. Au four et au moulin, Kymany Houinsou (17 points à 8/15 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes pour 19 d'évaluation ; notre photo) a essayé de remettre tant bien que mal les siens dans le droit chemin. En vain. Revenus tout près (42-41, 26'), les Villeurbannais, trop maladroits sur la ligne (9/20) et à longue distance (2/25), ont fini par céder.

L'ASVEL retrouvera les terrains dès lundi (10h) face à Valence alors que Nanterre défiera Ulm en clôture, à 20h.

