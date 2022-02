Avec leur duo Houinsou - Malwaya, les U18 de l'ASVEL remportent l'Adidas Next Generation de Belgrade !

JEUNES

L’enfer du dimanche. C’est avec ce film américain sorti en 1999 et réalisé par Oliver Stone que l’assistant coach Mike Happio a introduit sa séance vidéo ce dimanche matin. Là, il ne s’agit pas des Sharks de Miami, mythique équipe de football américain mais bien des U18 de l’ASVEL en quête du titre de l’Adidas Next Generation de Belgrade. « On va jouer chez eux, la salle sera pour eux et ils ne nous laisseront pas gagner chez eux mais on a toutes les armes pour passer », explique alors le technicien martiniquais.

Grosse défense dans le money time

Victorieux très largement du Mega Bemax samedi, les U18 de l’ASVEL - amoindris par les absences de Killyan Touré et de Zaccharie Risacher - sont venus à bout du Red Star (80-73), avec une défense imperméable dans le dernier quart-temps (remporté 15 à 6) et un Yaacov Noam impérial en 2e mi-temps (10 points, 5 rebonds et 8 passes pour 25 d'évaluation).

Derrière au score à la pause (48-39), les Villeurbannais se sont surtout appuyés sur leur duo Kymany Houinsou (14 points à 5/7 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation) - Killian Malwaya (22 points à 7/7 à 2-points mais 1/6 de loin, 4 rebonds et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation). Intenables en transition mais souvent en difficulté sur demi-terrain, les Rhodaniens font tomber l'Étoile Rouge de Belgrade, jusque-là invaincue.

En route vers un premier sacre français depuis 2016-2017 ?

Avec ce triomphe en Serbie, les U18 de l'ASVEL sont donc qualifiés pour les phases finales de la compétition. Ils tenteront d'imiter Ivan Février et le Centre Fédéral, derniers vainqueurs français en 2016-2017.

