Delaunay, Frisch, Difuidi, Ndojck... Quel MVP de la saison Espoirs ?

Melvyn Augas / Jules Roche / Paage Création Sports / Sébastien Grasset

Alors que la Ligue Nationale de Basket (LNB) va dévoiler les trophées du championnat Espoirs en marge des quarts de finale du Trophée du Futur (MVP et meilleur entraîneur), Léopold Delaunay (Cholet Basket), Clément Frisch (SIG Strasbourg), Neftali Difuidi (Orléans Loiret Basket) et Elwin Ndojck (ASVEL) pourraient être désignés meilleur joueur de la saison.

Léopold Delaunay (1,94m, né en 2001) : 12,7 points à 52,4% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds et 3,5 passes décisives pour 17,5 d'évaluation en 28 minutes

Capitaine exemplaire de l'Académie Gautier CB, Léopold Delaunay a véritablement été le "Monsieur +" de la troupe de Régis Boissié. Capable de tout faire des deux côtés du terrain, l'arrière jallaisien était tout simplement le meilleur joueur au sein de la meilleure équipe (1re de la poule A, 15 victoires - 1 défaite). Présélectionné en équipe de France U20 5x5, l'international français 3x3 s'est véritablement mis au service du collectif. Joueur mature et prêt pour le monde professionnel, il est le favori pour décrocher ce titre de MVP. Tout simplement parce que Cholet a dominé les débats, avec seulement deux défaites contre l'ASVEL (dans l'ancienne formule) et à Gravelines-Dunkerque.

Clément Frisch (2,01m, né en 2002) : 18,4 points à 55,5% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 3,2 rebonds pour 23,5 d'évaluation en 31 minutes

Poste 4 très complet, Clément Frisch a survolé le championnat Espoirs au point de finir avec la meilleure évaluation individuelle de la division. Alors qu'il aurait pu être prêté en Pro B en cours de saison, ce pur produit de la formation alsacienne passé notamment par l’AS Électricité Strasbourg et par l’Union Strasbourg Alsace a pris de l'épaisseur cette année puisque Jayson Tchicamboud a été responsabilisé par Lassi Tuovi dans le groupe professionnel. "Clément est un gros guerrier, disait son entraîneur Alex Hartz fin octobre. C’est quelqu’un avec qui on peut partir à la guerre. C’est du bonheur chaque jour, que ce soit à l’entraînement ou en compétition." Sauf qu'à la différence de Léopold Delaunay et de Cholet Basket, Clément Frisch et la SIG Strasbourg n'ont pas survolé les débats dans la poule B. Mais il n'en reste pas moins un prétendant très sérieux.

Neftali Difuidi (1,93m, né en 2001) : 19,9 points à 47,5% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 3,2 rebonds et 19,5 d'évaluation en 29 minutes

Meilleur marqueur de la saison en 2020-2021 (18,4 points en 28 minutes) avec Boulazac, Neftali Difuidi a décidé de changer de cap en rejoignant Orléans à l'intersaison. Pari gagnant puisqu'en plus d'être l'un des deux cadres de l'OLB avec Jean-Fabrice Dossou, l'arrière périgourdin a fait quelques apparitions en Jeep ÉLITE (6 minutes de moyenne en 8 matchs). Troisième meilleur marqueur du championnat derrière Nadir Hifi et Boukhary Cissoko, il a été l'un des artisans de la très bonne saison des hommes de Romain Zwicky (2e de la poule A, 11 victoires - 5 défaites). Souvent sous-estimé.

Elwin Ndojck (2m, né en 2001) : 17,9 points à 48,9% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 1,9 passe pour 16,5 d'évaluation en 15 minutes

Biberonné à l'ASVEL, Elwin Ndojck a gagné en responsabilités cette saison sous les ordres d'Anthony Brossard. Shooteur naturel, ce poste 3 natif de Lyon a été impresionnant de régularité puisque sur les huit dernières rencontres, il n'est pas descendu en dessous de la barre des 14 points inscrits. Entre la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021, il a fait plus que multiplier par deux son évaluation (6,5 la saison dernière).

Auraient pu être cités: Nathan De Sousa, Jean-Fabrice Dossou etc.

