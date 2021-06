Des "European Challenge" à la place des EuroBasket jeunes

L'European Challenge va remplacer les traditionnels EuroBasket jeunes cet été. En effet, ceux-ci ont été annulés pour la deuxième année de suite. L'European Challenge U18 masculin se déroulera du 3 au 8 août. Le but de cette compétition est de créer des petits groupes qui s'affronteront sous forme de tournoi. L'équipe de France U18 masculine connait le lieu et les adversaires de son tournoi. Comme l'a dévoilé Jonathan Givony d'ESPN sur Twitter, les jeunes Français disputeront la totalité de leurs rencontres en Israël, à Tel-Aviv.

Groups, dates and venues for the 2021 FIBA Youth European Challenges (replacing the European Championships) have been confirmed. The U18s will be held August 3-8, the U20s July 20-25, and the U16s August 16-21s. Groups and venues for the men/boys events are attached. pic.twitter.com/r8oRVvtCeo