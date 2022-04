Dessislava Anguelova prend la direction des Flammes Carolo

JEUNES

Coup dur pour Mondeville. Après six ans au club Dessislava Anguelova quitte le club. Recrutée en 2016, la technicienne était l'incarnation du centre de formation. Avec Mondeville, elle a décroché trois coupes de France cadette et un championnat de France cadette. La joueuse franco-bulgare, joueuse professionnelle pendant plus de 20 ans était à la recherche d'un nouveau challenge alors que son avenir semblait s'assombrir avec l'élimination de l'équipe première en quart de finale de playoffs en LF2 et une ambition revue à la baisse pour la saison à venir.

Direction les Flammes Carolo

Pour Dessislava Anguelova, la porte de sortie s'appelle Charleville. Elle arrive dans les Ardennes avec beaucoup d'expérience et prendra la direction du centre de formation des Flammes Carolo avec comme "mentor" son amie Amel Bouderra qui devient par la même occasion, directrice administrative de la structure.

Pour l'instant, l'aventure n'est pas totalement terminée pour la technicienne puisqu'il reste encore le championnat de France cadette et la Nationale 3 féminine à aller chercher pour pourquoi pas s'offrir un départ digne de ce nom avec un triplé.