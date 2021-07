Elise Prodhomme met fin à sa carrière de joueuse pour coacher les Espoirs de Dijon

Après 15 ans de carrière en LFB et LF2 en tant que joueuse, Elise Prodhomme (1,80 m, 32 ans) va connaître son poste d'entraîneure à temps complet. Vendredi 2 juillet, la JDA Dijon a officialisé l'arrivée de l'ancienne arrière/ailière d'Angers (de 2010 à 2016) à la tête des Espoirs de la JDA. Elle sera chargée de développer les jeunes talents dijonnais, arrivés dans le dernier carré du Trophée du futur cette saison, sous les ordres de Vincent Dumestre (nommé assistant-coach à plein temps sur l'équipe professionnelle).

Joueuse d'Aulnoye depuis deux ans, en LF2, la deuxième division du basket féminin français, Prodhomme a réalisé sa meilleure saison statistique lors de la saison 2020-2021, avec 13,3 points à 54,1%, dont 45,6% à 3-points et 2,8 rebonds pour 26 minutes. Dans une interview accordée à Ouest-France le 2 juillet, la native du Mans explique les raisons qui l'ont incitée à se consacrer au coaching.

''C’est une réflexion que je mène depuis un an et demi. S’il n’y a avait pas eu le Covid l’année dernière, peut-être que j’aurais déjà arrêté. Rejouer cette année m’a permis de vraiment m’épanouir sur le terrain et de faire la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques, tout en conciliant mon métier naissant d’entraîneur. Cette année a été la bascule où je me suis dit : ma place n’est plus sur le terrain, mais à côté. J’ai commencé à me renseigner en janvier, alors que ma décision n’était pas prise. Mais ce qui est certain, c’est que j’allais me diriger vers le secteur masculin.''