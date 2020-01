En hommage à Kobe Bryant, la FFBB demande de respecter une minute de silence avant chaque match ce week-end

La FFBB demande aux associations de lire le texte qui suit et d'observer une minute de silence lors des rencontres qui se dérouleront ce week-end sur l'ensemble du territoire.

"Le 26 janvier dernier, le basketball a perdu une légende, a commenté le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat. A 41 ans, Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident d’hélicoptère en Californie faisant également huit autres victimes dont sa fille, basketteuse également. Cet événement, aussi lointain soit-il, nous a touchés en plein cœur. Cinq fois champion NBA, deux fois champion olympique, 18 fois All Star, cet athlète exceptionnel, resté fidèle pendant 20 ans aux Lakers, a fait rêver plusieurs générations de fans et contribué au développement du basket. Son charisme, son charme, son talent et son éthique de travail inégalée ont fait de lui une superstar dont la disparition a profondément ému le monde du sport. Les plus grands champions, quelle que soit leur discipline, ont témoigné de leur douleur et de leur immense respect pour celui qui a marqué l’histoire de notre sport. La Fédération Française se joint à ces hommages en vous demandant d’observer une minute de silence en souvenir de Kobe Bryant"."