ESPN présente Victor Wembanyama comme le potentiel n°1 de la Draft NBA 2023

Mike Schmitz d'ESPN suit Victor Wembanyama (2,18 m, 16 ans) comme de nombreux scouts depuis plusieurs années. Il est le week-end passé à Kaunas où l'ailier-fort participait au Next Generation Tournament de l'EuroLeague. Le U16 français a terminé dans le cinq de la compétition en établissant un record de contres sur l'événement.

Le spécialiste d'ESPN a présenté le Francilien comme un mélange de Rudy Gobert et Kristaps Porzingis. Comme plusieurs avant lui, il parle du jeune garçon comme du potentiel numéro 1 de la Draft NBA 2023, dans trois ans donc, quand il sera éligible.

New on ESPN: Meet Victor Wembanyama, the top NBA draft prospect in all of Europe. https://t.co/BsWhLWbJGN pic.twitter.com/p6JANsMlAS