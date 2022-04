Halvine Dzellat retenu dans la Next Generation Team de Ljubljana

Après Illan Piétrus, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawarra avec la Next Generation Team de Patras, Zacharie Perrin avec celle de Varèse, c'est Halvine Dzellat-Diakeno qui a été retenu dans la Next Generation Team de Ljubljana pour participer au tournoi organisé à Ljubljana.

Un an après avoir démarré le basket à Blois en 2017, il a intégré le Pôle Espoirs d'Orléans puis le Pôle France en 2019. En 2021, il est revenu à l'ADA Blois pour sa saison U18, évoluant en U18 ELITE (15,1 points de moyenne) et Espoirs Pro B (10,8 points à 56,7% de réussite aux tirs et 7,8 rebonds pour 14,8 d'évaluation en 25 minutes).

Ce tournoi, qui démarre ce vendredi, sera une bonne occasion pour ce prospect de se faire mieux connaître au niveau international. Dans la poule du Zalgiris Kaunas, lui et son équipe auront fort à faire pour sortir en tête de la phase de poule et ainsi jouer la finale.

NEXT GENERATION TEAM LJUBLJANA

For the last stage of this regular season's ANGT, here's the roster of the Next Generation Team that will take part in the Ljubljana tournament. pic.twitter.com/iy6zvcn3y5