Histoire : La finale France - Grèce, le seul titre U20 masculin du basket français

Quand on pense aux belles campagnes de l'équipe de France masculine en jeunes, on pense au doublé de la génération 88/89 (U16 et U18) puis à celui de la génération 98/99 (U16 et U18). ou même, plus récemment, à la médaille d'or à l'Euro U16 des "2001/02" suivie de la médaille d'argent lors de la Coupe du Monde U17, dix mois plus tard.

Mais le seul titre français U20 masculin (compétition créée en 1992) de l'histoire est revenue à la génération 90, en 2010, en Croatie. La génération 90, composée cette année-là de Lacombe, Aboudou, Rousselle, Lang, Albicy, Léonard, Tanghe, Courby, Gavrilovic, (Henri) Kahudi, Prénom et Ramassamy, a vengé les "89", battus un an plus tôt par la Grèce en finale de l'Euro (90-85), en s'imposant contre cette même Grèce 73 à 62. De quoi rendre hommage au regretté Jonathan Bourhis, homme de toutes les campagnes avec les 90 avant sa disparition à la Toussaint 2009.

Récemment, le MVP de cet Euro U20 Andrew Albicy (20 points à 6/12 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives en finale) a évoqué ce souvenir sur BeBasket.

Pour voir la finale, c'est ci-dessous :

Les matchs historiques, à voir ou revoir :