Julien Théon succède à Philippe Desnos au centre de formation du MSB

30 ans. Voilà le temps qu'à passé Philippe Desnos à dénicher les pépites, lui, qui a d'ailleurs découvert Petr Cornelie, Nicolas Batum ou encore Alain Koffi. Son succèsseur est déjà connu et porte le nom de Julien Théon qui jusqu’ici est le directeur technique du Sporting Club Moderne Le Mans et de l’académie SCM/MSB.

Afin d'assurer la transition, Philippe Desnos accompagnera son succèsseur dès juin et ce, jusqu'en septembre alors que la reprise estivale est estimée à la mi-août. Cependant, l'ancien pensionnaire du Pôle Bretagne n'arrive pas en terre inconnue comme il l'a rapporté à Ouest-France :

« J’ai appris à bien connaître la structure du MSB ainsi que son histoire. Ces liens étroits vont me permettre de travailler sur une vraie continuité autour de l’excellence de la formation mancelle mise en place par Philippe Desnos depuis plus de 30 ans. Nous allons aussi nous orienter vers une consolidation et une densification de la formation locale en renforçant les liens existants avec l’académie. C’est donc un grand honneur de succéder à Philippe et je remercie pleinement le MSB de sa confiance. »