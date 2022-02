Killian Malwaya (ASVEL) a fait parler de lui

JEUNES

Crédit photo : Euroleague

La troupe de Pierre Parker a remporté l'ANGT ce week-end, compétition des moins de 18 ans de l'Euroleague et a vu Killian Malwaya en devenir le MVP. Auteur de 20 points, 5 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 19,8 d'évaluation en 25 minutes en moyenne sur la compétition, Killian Malwaya a clairement été le fer de lance de son équipe. Au dessus du lot, le jeune villeurbannais a fait de nombreux dégats lors de ses attaques au cercle en plus d'apporter énormément de percussion à son équipe.

Formé à Marne-la-Vallée avant de partir une saison à l'INSEP, Killian Malwaya est arrivé à l'ASVEL en 2020. Cette saison en espoirs, il tourne à 10,6 points, 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive pour 11,6 d'évaluation en 23 minutes de jeu en moyenne par match.