Kymany Houinsou et Pacôme Dadiet dans le cinq idéal du Next Generation Tournament 2022

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Deux joueurs français font partie du cinq idéal du Next Generation Tournament 2022. Le meneur/arrière de l'ASVEL Kymany Houinsou et l'ailier de la Next Generation Select Team Pacôme Dadiet se trouvent aux côtés du MVP Nikola Djurisic, vainqueur de cette édition, de son coéquipier Bassala Bagayoko et de l'ailier sénégalais Eli John Ndiaye.

Kymany Houinsou a tourné à 13,7 points, 7 rebonds, 5,7 passes décisives, 2,7 interceptions et 6,7 fautes provoquées sur les trois matches de poule. Son équipe est passée à 1 point de la finale, en s'inclinant contre la Next Select Team 83-82 de Pacôme Dadiet. Finaliste, le frère de Maxence Dadiet a lui tourné à 13,5 points, 5,5 rebonds et 2 interceptions pour 13,5 d'évaluation.

Il va maintenant retrouver Saint-Quentin dans le but de disputer le match 2 des demi-finales des playoffs d'accession lundi soir à Vichy. Pacôme Dadiet va lui préparer la Coupe du Monde U17 où il sera très attendu.