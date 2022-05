L'ASVEL prend le meilleur sur Stellazzurra Rome

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Pour son troisième et probablement son dernier match au Next Generation Tournament, l'équipe U18 de l'ASVEL s'est imposée 85-73 contre Stellazzurra Rome ce vendredi. Les joueurs de Pierre Parker ont ainsi remporté deux matches, après avoir fini à +2 contre l'Etoile Rouge de Belgrade et -1 face à la Next Generation Select Team. Il faudrait désormais que l'Etoile Rouge s'impose d'un point pour permettre aux Rhodaniens d'atteindre la finale, dans le cadre d'une égalité à trois.

Une nouvelle fois, c'est Kymany Houinsou qui s'est mis en valeur. Avant de retourner à Saint-Quentin pour disputer le match retour des quarts de finale de playoffs de Pro B, le meneur/arrière alsacien a encore été complet ce vendredi (10 points à 2/6 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 19 minutes). Il a été bien secondé par Zaccharie Risacher (14 points à 4/8 en 18 minutes) et l'ASVEL a pris le dessus dans le troisième quart-temps.

Malgré la probable non qualification en finale, l'ASVEL avance dans la hiérarchie des programmes U18 européens.