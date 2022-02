L'ASVEL roule sur le Mega Bemax et s'offre une finale de l'Adidas Next Generation Tournament

JEUNES

Crédit photo : Adidas Next Generation Tournament

Les U18 de l'ASVEL sont passés par toutes les émotions ce samedi. Il y a d'abord eu l'amertume de la défaite. Pas assez sérieux, les protégés de Pierre Parker ont été surpris par le Next Generation Belgrade (défaite 93 à 87), une équipe constituée spécialement pour l'événement. En manque d'adresse à longue distance (6/35 de loin), François Wibaut (17 points à 3/9 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes) et les Rhodaniens n'ont pas affiché le même sérieux que contre les Lituaniens de Panavezys, la veille.

"Continuer d'écrire l'histoire"

"Je suis fier de vous les gars, a déclaré Pierre Parker dans le vestiaire villeurbannais. Vous êtes allés chercher la finale, c'était un peu dur mais sur les 40 minutes, vous vous êtes battus. Du début à la fin, vous vous êtes jetés sur les ballons. C'est comme ça qu'il faut jouer, avec le coeur. Tout le monde est important mais le travail n'est pas fini, il faut encore aller en chercher une et continuer d'écrire l'histoire."

Renforcés par Kymany Houinsou (en licence ASP avec Saint-Quentin), les Villeurbannais ont ensuite roulé sur leurs homologues du Mega Bemax. Les Français devaient s'imposer d'au moins 13 points pour espérer finir premier du groupe et donc disputer la finale. Ils se sont, au final, adjugés une très large victoire. +36, avec un succès 88 à 52 ! Sous l'impulsion d'un Killian Malwaya impressionnant (26 points à 8/13 aux tirs et 8 rebonds en 30 minutes), l'ASVEL s'offre donc une finale contre le Red Star, toujours invaincu, à 16 h 30.

