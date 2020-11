L’avenir du basket français toujours au travail : Les Pôles Espoirs restent ouverts

JEUNES

Crédit photo : Thomas Puentes Ligue Ile de France de Basketball

« On essaye d’augmenter les charges d’entrainements. On est en perpétuelle adaptation pour que les joueurs progressent au maximum ! »

En cette période de la COVID-19, les Pôles Espoirs continuent de fonctionner. La sélection Île-de-France, dirigée par Loïc Calvez (en photo) et Christophe Léonard, continue de s’entrainer en mettant de l’intensité à chaque entrainement. L’actuel coach d'Orly en NF3 reconnait la chance que ses joueurs ont de pouvoir rester en contact avec le terrain.

« C’est une période importante de travail, mais ils ont de la chance de pouvoir continuer à s’entrainer ! Après, les matchs qu’on jouera à l’avenir vont nous montrer s’ils ont bien intégré le travail effectué pendant cette longue période. »

Pendant ce mois sans matchs, l’entraineur augmente les charges d’entrainements avec une récupération plus importante lors des trois derniers jours de la semaine. Il aimerait également mettre, en plus des séances d’entrainements en semaine, du perfectionnement le dimanche pour que ses joueurs restent en rythme et puisse progresser davantage individuellement. Au programme de la semaine, une séance le lundi, deux le mardi, plus une séance de préparation physique, et deux séances le mercredi. Préparation physique et deux entrainements sont au programme pour le jeudi avant une récupération de trois jours les vendredis, les samedis et les dimanches.

Et si la reprise des matchs parait un sujet assez lointain pour certains, le Pôle Île-de-France se prépare pour ses prochaines échéances.