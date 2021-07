L'équipe de France U18 féminine entame l'Euro Challengers face à la Slovaquie

ÉQUIPE DE FRANCE

Après les sans-faute des équipes de France U20, les Bleuettes de la génération 2003-2004 vont-elles devenirs la troisième sélection tricolore à enlever un Euro Challengers ? Les joueuses de Julien Egloff, déjà réunies lors de la campagne des U16 à l'Euro (4e), en 2019, affrontent la Slovaquie ce mardi (20h) dans la station balnéaire crétoise d'Héraklion, pour leur premier match dans cette compétition créée ex-nihilo pour compenser les annulations des championnats d'Europe.

Plusieurs joueuses de la talentueuse génération de 2003, dont Clara Djoko ou Sara Roumy, ont été retenues dans le groupe des U19, qui s'apprête à disputer les championnats du monde début août. En leurs absences, la principale attraction française se nomme Maïa Hisch (1,95 m, 17 ans). La nouvelle de joueuse de Charnay, en LFB, passée par le Pôle France et Roanne (NF1), sera le principal point d'ancrage du collectif tricolore. La meneuse Fatoumata Touré, auteure d'une belle saison au Pôle France (7,2 points, 3,8 rebonds, 1,4 interception) sera également attendue. Membre de la pépinière fédérale, au même titre que six de ses coéquipières, elle sera notamment épaulée par Inès Debroise et la joueuse de Lattes-Montpellier, Elyah Kiavi.

Le lien pour regarder France -Slovaquie

Les douze joueuses sélectionnées :

Poste 1 : Elyah Kiavi, Inès Debroise, Fatoumata Touré, Manoé Cissé

Poste 2 : Louise Pruneau, Maëlle Blein

Poste 3 : Anaëlle Dutat, Ilona Hattab

Poste 4 : Palmire Mbu

Poste 5 : Maïa Hirsch, Roxanne Le Seyec

Le programme des Françaises :