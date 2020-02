La Française Serena Kessler MVP du BWB Global Camp à Chicago

JEUNES

Crédit photo : DR

Comme Juhann Begarin chez les garçons, les Françaises Aminata Gueye (Mondeville, LF2) et Serena Kessler (Pôle France, LF2) ont terminé dans l'équipe All-Star du Basketball Without Borders (BWB) Global Camp qui s'est déroulé en Chicago en marge du All-Star Game NBA. Serena Kessler, qui tourne à 11,6 points et 5,3 rebonds de moyenne en LF2 cette saison, a même été élue MVP du week-end parmi les 24 joueuses non-étasuniennes présentes sur l'événement. Une belle réussite pour la Lyonnais qui passera professionnelle la saison prochaine, après un cursus complet au Centre Fédéral.