La France retrouvera l'Espagne dans le groupe C pour la Coupe du Monde U19

Les U19 Français savent désormais ce qui les attend à la Coupe du Monde. La Corée du Sud, l'Argentine et surtout l'Espagne les accompagnent dans un groupe C particulièrement relevé. L'Espagne, vainqueur en 1999 et troisième en 1995 affrontera donc les jeunes Bleuets, médaillés de bronze lors de la dernière édition, en 2019. L'équipe emmenée potentiellement amenée par Matthew Strazel, Juhann Begarin et Moussa Diabaté devra remporter le maximum de matches sur ce premier tour si elle veut avoir le meilleur tableau pour la suite de la compétition. C'est la Lettonie qui accueillera cette Coupe du Monde 2021. L'événement se déroulera cet été, du 3 au 11 juillet.

Les U19 filles elles, retrouvent aussi l'Espagne et la Corée-du-Sud dans le groupe C pour la Coupe du Monde. Le Brésil complète son groupe. L'équipe féminine espagnole n'a jamais remporté le trophée mais s'est illustrée en remportant deux médailles d'argent et une de bronze. Au palmarès, la Corée-du-Sud et la France ont remporté chacune une médaille d'argent, en 1985 pour les premières et en 2013 pour les Bleues, avec Olivia Epoupa et Valéria Ayayi. Le Brésil a pour sa part obtenu une médaille de bronze contre l'Australie, en 2011. Cette édition féminine de la Coupe du Monde U19 se déroulera en Hongrie du 7 au 15 août 2021. Les jeunes Françaises, qui espèrent récupérer Serena Kessler pour l'événement, devront elles aussi tout comme les garçons, vaincre ces équipes très compétitives pour espérer performer dans la compétition.

