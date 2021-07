La France s'impose face à Turquie pour son deuxième match du Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Au lendemain d'une éclatante victoire face au Portugal (86-38), l'équipe de France U20 féminine a de nouveau fait une belle impression. Les coéquipières de Kendra Chery ont dominé la Turquie (74-54), le pays organisateur, ce mercredi 14 juillet à Konya. Dans le sillage de l'intérieure de Villeneuve d'Ascq, Janelle Salaun, auteure d'un double-double (18 points et 10 rebonds), la sélection tricolore a imposé sa densité physique. A l'image de Kendra Chery (14 points à 6/11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives), dont la polyvalence et le leadership envoient des signaux positifs pour l'avenir. Sa coéquipière Marie Pardon s'est parfaitement chargée de distribuer le jeu (8 points, 9 passes décisives et 3 interceptions).

Comme lors du match précédent le sélectionneur des Bleuettes, Jérôme Fournier a pu faire tourner son effectif. Neuf joueuses ont ouvert leur compteur de points. L'adversaire qui se présente désormais face aux U20 ne devrait pas permettre le même luxe : la Pologne, vainqueur de ses deux premiers matchs. Le match aura lieu ce jeudi 15 juillet, à 14h.

Cliquez ici pour voir les statistiques de la rencontre