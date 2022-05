La Next Generation Select Team et ses 4 Français battus en finale du NGT

EUROLEAGUE

Présents en force aux phases finales du Next Generation Tournament, le tournoi U18 de l'EuroLeague, les Français n'auront pas ramené la Coupe à la maison. C'est Mega Mozzart Belgrade, le club de l'agence de joueurs Beobasket, qui l'a emporté. En finale, les Serbes ont battu la Next Generation Select Team et ses quatre joueurs français, Illan Piétrus (8 points à 3/11 aux tirs et 2 passes décisives en 32 minutes), Zacharie Perrin (11 points à 5/9, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d'évaluation en 24 minutes), Pacôme Dadiet (5 points à 2/7 et 6 rebonds en 25 minutes) et Mohamed Diawara (4 points à 1/2, 2 rebonds et 2 passes décisives en 13 minutes). Si la formation de Vassilis Spanoulis menait à la mi-temps 39 à 32, elle s'est fait archi dominer après la pause. Finaliste en 2019, le Mega Mozzart Belgrade remporte pour la première fois le NGT.

