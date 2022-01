La Tony Parker Academy s'installera à Saint-Ouen après les Jeux olympiques 2024

JEUNES

Une première antenne de la Tony Parker Academy va voir le jour. La première du nom, ouverte en 2019, se trouve à Lyon, là où se trouvent l'ASVEL Féminin et l'ASVEL, les deux clubs présidés par Tony Parker. La seconde académie se situera à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Le projet verra le jour sur le complexe sportif de l'île de Vannes et sa Grande Nef Lucien Belloni indique Le Parisien. Le journal rapporte que le site est abandonné depuis trois ans, et qu'il sera rénové pour servir de site d'entraînement pour les Jeux olympiques de Paris 2024.