Le Cholet Mondial Basket 2021 annulé

Crédit photo : Cholet Mondial Basket

Après avoir du annuler l'édition 2020 du Cholet Mondial Basket, l'Association «Jeune France de Cholet» doit faire de même avec celle à venir. Pour la deuxième année consécutive, ce tournoi U19 disputé à la Meilleraie lors du week-end de Pâques ne pourra pas se tenir à cause du manque de perspectives positives dues à la pandémie de COVID-19.



Voici le communiqué du président du Cholet Mondial Basket, Antoine Rivereau :

"Après l’annulation de l’édition 2020 du Cholet Mondial Basket, le redéploiement généralisé de la pandémie et ses conséquences révèlent que la crise sanitaire s’inscrit visiblement dans une durée indéterminée et à l’échelle mondiale.

Une telle situation marquée d’incertitude voire d’inquiétude rend impossible de se projeter sereinement sur un Tournoi Jeune France-Cholet Mondial Basket-Ball dans des conditions normales et sécurisées au printemps prochain en termes de santé publique.

Face à ce phénomène pandémique non encore totalement maîtrisé à horizon 2021, et même si l’avènement d’un vaccin semble en bonne voie en cette fin d’année pour être opérationnel à court terme, le Comité Directeur du Tournoi, réuni à ce propos le 17 novembre dernier, a décidé de ne pas programmer le tournoi en 2021. En effet, les écueils restent trop importants pour son organisation et pour l’Association « Jeune Francede Cholet », à savoir...

Sur un plan purement sportif, pour le recrutement d’équipes dont vous faites partie, le délai devient désormais trop court en perspective d’un tournoi au week-end Pascal, début avril 2021.

Concernant la saison sportive 2020-2021 actuellement en suspens en France, les institutions fédérales et ligues de basket vont sans doute être amenées à reconsidérer le calendrier pour programmer des matches en retard le week-end de Pâques 2021. Aussi, ces probables ajustements de calendriers mettront en péril non seulement la disponibilité d’équipes du tournoi comme la vôtre, mais aussi celle de nos 300 bénévoles et des salles de La Meilleraie.

Quant à la jauge de spectateurs autorisée dans la salle, encore inconnue mais incertaine malgré tout, l’Association Jeune France ne veut pas voir une compétition à huis clos ou presque; le talent de vos jeunes joueurs et votre engagement pour leur éclosion méritent de des confrontations sportives devant un public nombreux.

Concernant l’organisation du tournoi à Pâques 2021, quels partenaires - les collectivités, institutions du basket, les entreprises, partenaires ou prestataires, les équipes -, sont en mesure de s'engager maintenant à nos côtés dans ce contexte où l’incertitude subsiste ?

C’est pourquoi, par respect du public et des équipes sans qui ce tournoi ne peut avoir lieu et au nom de la relation de confiance qui nous lie pour la réussite du tournoi, le Comité Directeur a pris, certes à contrecœur, une décision difficile mais avant tout responsable et assumée.

Pour rester optimistes et confiants dans l’avenir, notre grand rendez-vous sportif reste de mise en 2022, avec l’espoir de retrouver la compétition et pour le plaisir de nous retrouver à nouveau !"