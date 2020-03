Le Cholet Mondial Basketball contraint lui aussi d'être annulé

Moins d’une semaine s’est écoulée entre la traditionnelle conférence de presse d’avant tournoi et l’annonce de son annulation (via un communiqué de presse) en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Un moment compliqué à gérer pour tous les organisateurs, mais inéluctable, comme nous l'a confessé le président du tournoi, Antoine Rivereau.

« Dès lors que la première annonce gouvernementale interdisait les rassemblement de 1 000 personnes et plus, on a de suite compris que nous allions devoir annuler. Et de toute façon nous n’envisagions pas de huit clos, car cela aurait-été un véritable échec sur le plan financier. »

Et pour les organisateurs le bon sens à de suite pris le dessus sur la déception.

« Nous avons tous une responsabilité citoyenne, et on sentait le confinement arriver. […] Nous avions environ 6 000 euros de budget engagé, mais de toute manière on subit la situation, elle est indépendante de notre volonté et donc cette décision est acceptée et comprise de tous. »