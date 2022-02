Le Paris Basketball en pôle pour lancer Rayan Rupert au niveau professionnel

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

Capitaine du Pôle France, Rayan Rupert a largement été responsabilisé pour sa quatrième et dernière année au Pôle France, lui qui avait rejoint la célèbre institution du bois de Vincennes avec un an d'avance en 2018. Fils d'Elham et de Thierry et soeur d'Iliana, le cadet de la famille Rupert va passer professionnel à l'intersaison 2022. Pour le lancer à ce niveau, de très nombreux clubs lui font les yeux doux, en France comme à l'étranger, mais lui a déjà annoncé vouloir rester en Hexagone. Parmi eux, un arrive en pôle position selon nos informations : le Paris Basketball. Si une formation de Pro B (Saint-Quentin ?) était également en course, le club de la capitale, qui a acquis une réputation de programme basket responsabilisant des jeunes talents, a un pouvoir de séduction plus fort. Avec en plus un renouvellement possible de ses jeunes joueurs, Juhann Begarin et Ismaël Kamagaté - représentés par l'agence Comsport, comme Rayan Rupert - étant susceptibles de traverser l'Atlantique au cours de l'été, Rayan Rupert à une place à prendre sur la ligne arrière aux côtés de joueurs vétérans.

L'exemple de Juhann Begarin en tête



Avec une envergure de 2,20 m, cet arrière de grande taille (2 mètres pour 83 kilos) n'est pas innocent dans la saison 2021-2022 record du Pôle France. Connu pour son agressivité défensive et capable de créer pour lui offensivement (tir à mi-distance / finition près du cercle), le jeune international français doit encore être plus efficace derrière l’arc (22,7 % de réussite à 3-points en 17 rencontres de NM1) et dans la création pour les autres. « Je pense qu’il va nous surprendre encore dans l’avancée de ses exploits, expliquait Éric John, son coach au Pôle Espoirs des Pays de la Loire, en novembre dans les colonnes de Ouest-France. C’est un jeune très attiré par le panier, animé par cette envie de bien faire et toujours très investi. Il avait déjà son parcours tout tracé en tête. »

Le Manceau d'origine a peut-être le cas de Juhann Begarin en tête. Sorti de l'INSEP à l'été 2019, l'arrière guadeloupéen s'est imposé en Pro B puis en Betclic ÉLITE, au point d'être drafté l'été dernier. En attendant de faire ses premiers pas dans le monde professionnel, Rayan Rupert a encore quelques matches à disputer avec le Pôle France.

Avec Gabriel Pantel-Jouve,