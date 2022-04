Le Pôle France a roulé sur Milan et Saragosse, Zacharie Perrin s'illustre avec Varèse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Le Pôle France a démarré très fort son Next Generation Tournament à Varèse. D'abord, l'équipe de Lamine Kebe a battu Milan 76 à 50. Les pensionnaires de l'INSEP ont écrasé la bataille du rebond (60 prises à 37) et Rayan Rupert s'est amusé (15 points à 6/17 aux tirs, 7 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 26 minutes), au même titre que Maël Hamon-Crespin (20 points à 6/16, 7 rebonds et 7 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 22 minutes). Dans le deuxième match de la journée, le Pôle France a fait plus fort encore contre Saragosse (76-38). Le staff a pu faire tourner. Aurèle Brena-Chemille a marqué 13 points et Wilson Jacques a gobé 12 rebonds. Le Pôle France joue son troisième et dernier match de poule ce samedi à 16h contre Ulm, qui a perdu contre Milan (76-66) et battu Saragosse (62-56).

Zacharie Perrin se montre

Dans le groupe A, on retrouve deux U18 d'Antibes dans l'équipe composée pour l'évènement, la "Next Generation Team Varese". Zacharie Perrin (19 points à 9/12, 12 rebonds, 2 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 25 minutes) a marqué les esprits contre la Varèse Academy (80-63). Son coéqupier des Sharks, le Croato-Suédois Stellan Rajaofera, a été complet (9 points à 2/6, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 9 d'évaluation en 21 minutes). L'équipe coachée par Vassilis Spanoulis affronte le Panathinaikos Athènes ce samedi à 10h.