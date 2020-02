Le Pôle France domine facilement Gdynia

JEUNES

Crédit photo : Djordje Kostic Zvezda

Après sa victoire contre le Cedevita Olimpija Ljubljana vendredi soir, le Pôle France a enchaîné par une large victoire face aux U18 de Gdynia ce samedi matin au Next Generaraton Tournament de Belgrade. Vainqueurs des quatre périodes, les hommes de Jean-Aimé Toupane ont fait la course en tête pour s'imposer de 26 points au final (80-54), avec une évaluation collective largement favorable (103 à 34). Encore une fois, les U18 de Pôle France ont largement dominé physiquement, comme l'illustre la différence au rebond (48 à 26). Le meneur/arrière Ousmane Dieng (18 points à 5/10, 6 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions en 21 minutes) et l'intérieur Daniel Batcho (21 points à 8/11, 7 rebonds et 6 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 21 minutes) ont dominé les débats.

Les Polistes jouent leur place en finale ce samedi à 20h contre le KK Mega Bemax.