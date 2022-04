Le Pôle France en finale du NGT de Varèse, contre l'équipe de Zacharie Perrin

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

Après ses deux larges succès de vendredi contre Milan et Saragosse, le Pôle France a enchaîné avec une nouvelle large victoire ce samedi contre Ulm (68-39). En prévision de la finale, Lamine Kebe a fait tourner (dix joueurs utilisé entre 10 et 21 minutes, Maël Hamon Crespin à 28 minutes) même si Rayan Rupert s'est encore mis en évidence (14 points à 6/12 aux tirs et 4 interceptions en 20 minutes).

Avec 3 victoires en 3 matches, les Pôlistes ont terminé premiers du groupe B. En finale ce dimanche à partir de 18h, ils affronteront la Next Generation Team de Varèse, une formation composée pour l'événement où l'on retrouve deux Espoirs d'Antibes. Bien en vue sur le premier match, non entré en jeu samedi matin, Zacharie Perrin a réalisé un gros double-double (23 points à 10/16 aux tirs, 13 rebonds, 2 passes décisives, 5 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 37 minutes) lors de la victoire des siens face à Badalone (69-60). L'autre U18 des Sharks, le Croato-Suédois Stellan Rajaofera, a été complet (3 points à 0/4, 10 rebonds, 7 passes décisives, 5 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en moins de 20 minutes).

En cas de victoire, le Pôle France rejoindre l'ASVEL pour le tournoi final du NGT à Belgrade fin mai. Les U18 de l'ASVEL avaient remporté le tournoi de qualification organisé à Belgrade fin février.