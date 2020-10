Les filles du Nord et les garçons de l'Île-de-France tout en maitrise au Camp Inter Zones

JEUNES

Malgré les conditions sanitaire compliquées dûes à la COVID-19, le Camp Inter Zones (CIZ) a tenu toutes ses promesses. Retour sur cet évènement, qui est une étape vers le haut niveau.

Du côté des garçons, l’Ile-de-France a maitrisé les débats. Après une victoire 73-28 contre Guymargua (Guyane, Martinique, Guadeloupe) et une autre 78-39 contre l’Ouest, les Franciliens ont eu un match accroché face au Nord. Malgré une rencontre disputée, ils ont réussi à se défaire des nordistes et remporté la partie 42 à 39. Pour le match de la première place, l’Ile-de-France était opposée au Sud-Est. Les joueurs de Loïc Calvez ont remporté la rencontre 58-66 avec un bon duo Nolan Traoré - Yannis Allard accompagné d’Akram Naji actif, qui a mis 12 points en sortie de banc.

Classement masculin :

1 - Île-de-France

2 - Sud-Est

3 - Nord-Est

4 - Nord

5 - Sud-Ouest

6 - Ouest

7 - Guymargua

La sélection Île-de-France (photo : FFBB)

Chez les filles, le Nord a commencé fort, donnant le rythme pour le reste de la semaine. Lors de la large victoire (18-88) contre Guymargua, la capitaine Nell Angloma s’était illustré en inscrivant 18 points à 100% au tir ! S’en est suivi une victoire 33-76 face à l’Ile-de-France avec une Juliette Bourgeois efficace (17 points) et une victoire face à l’Est 63-49 avec un chantier à l’intérieur (40 points marqués), le Nord s’est retrouvé en finale. Opposé au Nord-Est, l'équipe a maitrisé les débat dès le premier quart-temps (20-4). La partie s'est déroulée à sens unique : victoire 58-26 pour le Nord, avec une Celia Lacroix omniprésente (16 points). À noter également l’apport efficace de Bérangère Bossar qui a inscrit 15 points en 16 minutes en sortie de banc.

Classement féminin :

1 - Nord

2 - Nord-Est

3 - Est

4 - Ouest

5 - Île-de-France

6 - Sud-Ouest

7 - Guymargua & Sud-Est

Après les deux finales, les joueur.se.s se sont réunis pour le verdict. C’est une étape stressante pour les acteurs : c’est là que les résultats tombent. Camp National à Bourges ou pas, c’est une étape qu’il faut passer. Kendra Chery, joueuse de Basket Landes en LFB, nous donne le sentiment vécu par les joueur.se.s.

« C’est un moment super stressant ! Quand ton prénom est dans la liste, ça va. Mais sinon, sur le moment c’est dur. Pour l’avoir vécue positivement car mon nom a été appelé, c’est dur d’être pleinement contente quand tu vois que tes amies ne sont pas prises... Pour avoir discuté avec des amies qui n’étaient pas prises après l'évènement, c’est dur psychologiquement pour elles. »

Du côté des officiels, la formation s'est déroulée dans le sérieux et la bonne humeur. Stéphane Kroemer, président de la Comission Fédérale des Officiels, est venu rencontrer les arbitres. Sur la finale garçon, Imane Darifi et Degny Akoman ont été désigné tandis que sur la finale fille, Sarah Blondeau et Salomé Orejas qui étaient au sifflet.

#FFBBFormation À l’occasion du Camp Inter Zone 2020 qui se déroule au Temple sur Lot du 18 au 24 octobre, Stéphane... Publiée par Fédération Française de BasketBall sur Vendredi 23 octobre 2020

Les joueurs convoqués pour le Camp National :

Guymargua : Elihu Lambeau, Tyler Beracou, Sofian Rouyard

Île-de-France : Nolan Traoré, Yannis Allard, Victor Yimga Moukouri

Nord : Cristopher Ebunangombe, Japhet Moupadele

Nord-Est : Karl Djopmo Komguep, Leon Sifferlin

Ouest : Kevin Amoussa, Thomas Andrieux, G. Lefort

Sud-Est : Erwann Bussing, Raphael Tahet, Noah Badibanga, Kyllian Toure

Sud-Ouest : Noa Essengue, Jonas Boulefaa, Mohamed Diakite, H. Mboungolo-Mounanga

Les joueuses convoquées pour le Camp National :