Les lieux et dates des EuroBasket jeunes de 2022 sont connus

JEUNES

Crédit photo : FIBA

Le Bureau directeur de la FIBA Europe a approuvé au début du mois de décembre tous les lieux et dates des tournois des catégories jeunes pour l'année 2022.

Voici la liste complète des championnats d'Europe jeunes, par catégorie.

Les U20 M joueront du 15 au 24 juillet au Monténégro

Les U20 F joueront du 8 au 17 juillet en Hongrie

Les U18 M joueront du 29 juillet au 7 août en Turquie

Les U18 F joueront du 5 au 14 août en Grèce

Les U16 M joueront du 11 au 20 août en Macédoine du Nord

Les U16 F joueront du 18 au 27 août au Portugal

Ces tournois concerneront les générations de 2002 (U20) à 2006 (U16), avec potentiellement des 2007 (U15). Vice championne du monde chez les U19, la génération 2002 composée de Matthew Strazel et autres Clément Frisch ou Lucas Ugolin va essayer d'aller décrocher son premier et dernier titre. Les générations 2004 (U18) et 2006 (U16) vivront leur premier Euro, ces derniers ayant été supprimés en 2020 et 2021 à cause des contraintes liées à la COVID-19. Chez les filles, la prometteuse génération 2002 emmenée par Pauline Astier, Louise Bussière et Leila Lacan avait déçu à la coupe du Monde U19 plus tôt cette année. Elles auront coeur de se reprendre à l'Euro U20.